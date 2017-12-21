В Ашхабаде обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Австрии

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря пребывающая с рабочим визитом в Туркменистане делегация правительственных и деловых кругов Австрийской Республики во главе с руководителем департамента Восточной и Южной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Министерства по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Катариной Визер приняла участие в прошедших в этот день в Ашхабаде очередном раунде двусторонних политических консультаций по линии МИД и туркмено-австрийском бизнес-форуме.

Проведенные мероприятия были посвящены обсуждению общих и практических аспектов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, машиностроения, инженерной технологии, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства, туризма и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"