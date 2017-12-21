Глава Туркменистана провел рабочее совещание

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с главами администраций регионов и рядом ответственных руководителей.

Повестка мероприятия включала в себя рассмотрение текущего положения дел в велаятах, хода реализации национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, сезонных сельхозработ, работы служб коммунального хозяйства, энергетики и других, вопросов подготовки к празднованию Нового года.

Кроме того, государственный министр – председатель Государственного концерна "Туркменгаз" М.Арчаев проинформировал Президента об имеющейся значительной задолженности по оплате туркменского природного газа, поставленного в Иран в соответствии с двусторонними соглашениями и контрактом с Национальной газовой компанией ИРИ.



В ходе встреч и переговоров с представителями иранской стороны консенсуса по обсуждаемой проблеме достичь не удалось. В целях взаимоприемлемого и объективного решения данной проблемы Иран предлагает обратиться в международный арбитражный суд.



Выслушав аргументы руководителя Госконцерна "Туркменгаз", туркменский лидер дал указание поддержать предложение Национальной газовой компании Ирана по обращению в международный арбитражный суд и подготовить соответствующие документы для предстоящей процедуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"