Обсуждены вопросы сотрудничества на Каспии

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4-5 декабря глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов принял участие в 7-м совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве.

Повестка дня встречи включала в себя рассмотрение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, документов, регулирующих сотрудничество России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряд других, а также вопросов подготовки к предстоящему в 2018 году в Казахстане 5-му Каспийскому саммиту.

В рамках визита Р.Мередов провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития туркмено-российского сотрудничества, определены конкретные направления дальнейшего взаимодействия. По окончании встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2018 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"