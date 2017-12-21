Визит делегации Европейского Союза в Ашхабад

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом делегация Европейского Союза во главе с директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ в Европейской службе внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Люком Пьером Девином.

5 декабря делегация приняла участие в 17-й встрече совместного комитета "Туркменистан-ЕС", которая была посвящена обсуждению текущей макроэкономической ситуации в Туркменистане, вопросов верховенства права, реформы государственного управления, развития сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и охраны окружающей среды.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития регионального сотрудничества, реализации технических проектов и программ ЕС в Туркменистане, энергетических проектов, возможностей диверсификации поставок газа из Туркменистана в Европу, проектов ЕС в сфере безопасности "КАДАП" и "БОМКА".

ИП "ТУРКМЕНинформ"