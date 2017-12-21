Турция знакомит Туркменистан со своей культурой

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря в Ашхабаде в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Турецкой Республики, в которой приняли участие деятели культуры и искусств Туркменистана и Турции.

В рамках культурной акции в Ашхабаде пройдут концертные высутпления мастеров искусств, творческие встречи, выставка турецких народных ремесел и фотоискусства. В свою очередь, члены турецкой делегации посетят достопримечательности туркменской столицы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"