Проведено выездное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности.

В ходе мероприятия руководители силовых ведомств страны отчитались о деятельности вверенных им структур за 11 месяцев текущего года и ходе реализации военной реформы, предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности страны.

Также глава государства подписал соответствующие документы о назначении и освобождении от должности прокуроров.

В частности, юрист первого класса Рахим Атаев (прежний прокурор Беркарарлыкского этрапа Ашхабада) был назначен прокурором Марыйского велаята.

Советник юстиции Довран Бердимырадов стал прокурором города Дашогуз Дашогузского велаята и освобожден от должности прокурора Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.



Юрист первого класса Максат Кулыев назначен на должность прокурора Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада.

Прокурором этрапа Бахарлы Ахалского велаята стал юрист второго класса Руслан Реббенакулыев.



Юрист первого класса Атабег Голбаев стал прокурором Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята.



Юрист второго класса Амангелдиев Аннамырат Байрамалыевич назначен прокурором Чарджевского этрапа Лебапского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"