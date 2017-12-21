Посол Южной Кореи отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Джонг Тэ-Ином.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, высоких технологий, туризма, спорта и других.

Джонг Тэ-Ин работал в Туркменистане с ноября 2014 года, сменив в должности Ана Мёнг Су.

ИП "ТУРКМЕНинформ"