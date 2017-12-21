Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече ОБСЕ

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря в Вене было проведено 24-е заседание Совета Министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ, в котором приняли участие руководители внешнеполитических ведомств 57 государств региона ОБСЕ и делегации из 11 стран-партнеров, в том числе, Туркменистана.

На повестку дня министерской встречи было вынесено обсуждение проблем обеспечения европейской безопасности, в частности, конфликтов в регионе ОБСЕ, угроз обеспечению прав и свобод человека, роста экстремизма и радикализации, вопросов развития сотрудничества в области окружающей среды, гендерного равенства, безопасности информационных и коммуникационных технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"