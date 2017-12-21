Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом Республики Корея

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Джонг Тэ-Ином.

В ходе встречи министр и посол обсудили успехи в развитии межгосударственного сотрудничества за время пребывания Джонг Тэ-Ина в должности и актуальные вопросы взаимодействия в международном формате.

ИП "ТУРКМЕНинформ"