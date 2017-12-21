Национальный танец туркмен вошел в список ЮНЕСКО

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря в ходе заседания правительства Туркменистана было объявлено о том, что днем ранее в ходе 12-й сессии Межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия турменский национальный танец куштдепди был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Искусство пения и танца куштдепди - это исполнительское искусство,обряд, который является частью семейных церемоний и национальных праздников.

ИП "ТУРКМЕНинформ"