Туркменский лидер провел заседание Кабинета Министров

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание правительства, на котором вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед главой государства о текущем положении дел в стране и ходе развития различных отраслей национальной экономики за истекшие 11 месяцев года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

После заслушанных отчетов были рассмотрены вопросы об объявлении в стране очередной амнистии в честь Дня нейтралитета, принятии в гражданство Туркменистана, произведены кадровые перестановки в руководящем аппарате государства.

В частности, туркменский лидер уволил за допущенные в работе недостатки министра промышленности Аманберди Туйлиева, министра труда и социальной защиты населения Сейитмаммеда Акмаммедова, министра железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимова, министра сельского и водного хозяйства Нурсахеда Сапардурдыева.

Также были объявлены выговоры вице-премьерам Дадебаю Амангелдиеву, Гочмырату Мырадову, Сапардурды Тойлыеву, министру торговли и внешнеэкономических связей Доврану Оразмырадову, министру энергетики Чарымырату Пурчекову, генеральному директору Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Довлетмырату Бяшимову, председателю Центрального банка Мердану Аннадурдыеву, председателю правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберди Джепбарову, председателю Государственного концерна "Туркменнефть" Довлетдурды Хаджыеву, председателю Государственного комитета рыбного хозяйства Таныргулы Пашиеву, министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммету Аманнепесову.

Новым министром промышленности Туркменистана был назначен Керим Дурдымырадов, временное исполнение обязанностей министра труда и социальной защиты населения и председателя правления Пенсионного фонда было возложено на заместителя министра труда и социальной защиты населения Мухамметсейита Сылапова, председателя Главной государственной службы "Türkmenstandartlary" - на заместителя главы ведомства Бяшима Клычева, министра железнодорожного транспорта - на заместителя министра железнодорожного транспорта Азата Атамырадова, министра сельского и водного хозяйства - на его прежнего заместителя Аманмухаммета Мырадова.

Также заместителем хякима города Ашхабада был назначен Реджепмырат Аннабердиев.

Кроме того, было принято решение о создании государственной комиссии по обеспечению продовольственной безопасности страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"