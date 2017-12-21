В гражданство Туркменистана принято еще 1690 человек

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал законодательный акт о приеме в гражданство Туркменистана 1690 человек.

Также было сообщено, что в период 2011-2016 годов в гражданство Туркменистана было принято 6 тысяч 455 человек, проживающих в нашей стране и не являющихся гражданами других государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"