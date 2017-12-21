Туркменистан и Румыния провели межмидовские политконсультации

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря в МИД Туркменистана были проведены политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Румынии, дня участия в которых в Ашхабад прибыла с визитом делегация во главе с государственным секретарем по связям с Восточным соседством и многосторонним отношениям на глобальном уровне Министерства иностранных дел Румынии Данутом Себастьяном Некулаеску.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, обеспечения безопасности, транспорта, экологии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"