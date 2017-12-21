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Глава государства поздравил туркменистанцев
12.12.2017 11:29

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Международного дня нейтралитета.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета, впервые в этом году отмечаемым независимым нейтральным Туркменистаном вместе с мировой общественностью. Нейтралитет способствует успешному достижению гуманитарных целей туркменского народа и всего международного сообщества, укрепляет мир, дружбу и позитивные отношения между странами и народами.

Дважды признанный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций нейтрально-правовой статус нашего независимого государства стал базовой основой внутренней и внешней политики. Нейтралитет является одним из важнейших условий обеспечения динамичного развития экономики и неуклонного повышения качества жизни народа.

Избрание нашей страны в разные периоды в структуры Организации Объединенных Наций – Комиссию по науке и технике, Комиссию по социальному развитию – подтверждает успешность проводимой нами социально-экономической политики. Нейтралитет Туркменистана сплачивает народы, открывает новые пути для развития дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Строя современные воздушные гавани, автомобильные и стальные магистрали, транзитно-транспортные коридоры, мы приумножаем многовековые традиции миролюбия и дружбы нашего народа. Стартовавшее накануне Международного дня нейтралитета строительство железной дороги Серхетабат–Тургунди, ставшее историческим событием, продемонстрировало всему миру наши усилия в этом направлении, еще выше подняв международный авторитет независимого Туркменского государства.

Нейтралитет – это путь к миру и безопасности, устойчивому развитию и дружественному сотрудничеству. Будучи приверженным этому пути, наше суверенное государство консолидирует усилия стран планеты, международных и региональных организаций, налаживает отношения, основанные на принципах взаимопонимания и доверия. Учитывая новые условия развития современного мира, национальные и глобальные интересы, нейтральный Туркменистан поддерживает многостороннее сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки. Туркменистан также взаимодействует с такими авторитетными международными структурами, как ООН, Евросоюз, Содружество Независимых Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, Организация Исламского Сотрудничества.

Наше независимое государство, выступая с конструктивными инициативами в областях политики, экономики, культуры, науки и образования, транспорта и коммуникаций, энергетики, принимает активное участие в реализации крупных проектов и программ. В 2017 году – Году здоровья и воодушевленности – по нашей инициативе Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию, в соответствии с которой 12 декабря был объявлен Международным днем нейтралитета.

Туркменистан избран членом Исполнительного совета Комиссии по правовому статусу женщин. Итоговая Декларация Международного спортивного конгресса "Азиада-2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса" распространена в качестве документа Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Также в дни проведения V Азиатских игр Совет по правам человека ООН по нашему предложению принял Декларацию "О поощрении ценного вклада Олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека".

Эти знаковые события стали свидетельством растущего значения постоянного нейтралитета нашей страны. И в дальнейшем, опираясь во внутренней и внешней политике на нейтрально-правовой статус, используя благоприятные геополитические и геоэкономические условия, огромные сырьевые ресурсы и научно-образовательный потенциал, мы превратим независимую нейтральную Отчизну в одно из развитых государств мира".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
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