Туркменский лидер провел встречи с зарубежными бизнесменами

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с председателем правления компании "Rönesans Holding" (Турция) Эрманом Ылыджаком, председателем правления группы компаний "Çalyk Holding" (Турция) Ахметом Чалыком и главным исполнительным директором компании "Hyundai Engineering Co., Ltd" (Республика Корея) Сунг Сан-Роком.

В хоед проведенных встреч руководители отчитались перед главой государства о ходе реализации проектов по возведению объектов социального и экономического назначения, а также были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"