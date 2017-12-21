Глава государства принял участие в торжествах в Ашхабаде

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в прошедших в Ашхабаде торжественных мероприятиях по случаю празднования Международного дня нейтралитета.

Глава государства возложил цветы к Монументу нейтралитета. В церемонии также приняли участие члены правительства и международных делегаций, прибывших в Туркменистан для участия в конференциях по случаю Дня нейтралитета.

ИП "ТУРКМЕНинформ"