МИД Туркменистана посетили делегации Кыргызстана и Таджикистана

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря ведомство внешней политики Туркменистана посетили делегации Кыргызской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Динарой Кемеловой и Республики Таджикистан во главе с заместителем министра иностранных дел Музафаром Хусеинзода, прибывшие в Ашхабад для участия в конференциях по случаю празднования Международного дня нейтралитета. Их принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также роль и значение нейтралитета в современном мире.

ИП "ТУРКМЕНинформ"