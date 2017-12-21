Турменский лидер провел встречу с главой Туркмено-американского делового совета

Турменский лидер провел встречу с главой Туркмено-американского делового совета14.12.2017 11:06
АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с исполнительным директором Туркмено-американского делового совета Эриком Стюартом, прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад.
В ходе встречи глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"