Новый посол Филиппин приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря по поручению главы государства спикер Меджлиса Туркменистана Аджа Нурбердыева приняла верительные грамоты у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Филиппины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Вилфредо С.Сантоса.

В ходе встречи новый глава филиппинской дипмиссии был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, после чего были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта и туризма.

В тот же день посол Филиппин был принят в ведомстве внешней политики Туркменистана.

Вилфредо С.Сантос сменит в должности Эдуардо Мартин Р. Менеза, работавшего с сентября 2014 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"