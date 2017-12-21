В Ашхабаде обсудили вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в Ашхабаде было проведено очередное заседание Туркмено-американского Делового совета, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов США во главе с исполнительным директором Туркмено-американского делового совета Эриком Стюартом.

В ходе форума обсуждались общие и практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, ТЭК, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, пищевой промышленности, инвестиций, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"