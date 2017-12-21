ЮНИСЕФ рассказал о положении детей в мире на 2017 год

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в Ашхабаде была проведена презентация Доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о положении детей в мире на 2017 год, темой которого стала "Дети в цифровом мире".

В отчете были представлены данные, что на сегодняшний день основную массу пользователей в интернете составляет молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, поэтому государства все больше включают цифровые технологии в свои стратегии молодежной политики и широко внедряют их в национальные образовательные системы, а также проводят исследования, связанные с влиянием цифровых технологий на молодых людей, их мировоззрение и мышление.

ИП "ТУРКМЕНинформ"