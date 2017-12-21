Правительство Туркменистана провело очередное заседание

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на которых вице-премьеры и ответственные руководители отчитались о текущем положении дел в сфере банков и финансов, экономики и торговли, сельского хозяйства, химической и легкой промышленности, ТЭК, транспорта и связи, ходе строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах.

Также были рассмотрены организационные аспекты подготовки к празднованию Нового года и другим запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам встрчи глава государства утвердил Государственную программу проведения археологических раскопок на историко-культурных памятниках, расположенных на территории страны вдоль Великого Шелкового путина 2018-2021 годы, проект проведения авторалли "От Амуля до Хазара".

ИП "ТУРКМЕНинформ"