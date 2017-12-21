В Туркменистане уопрядочат сборы за авторское право

АШХАБАД, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегся в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил Порядок сборов за связанные с регистрацией объектов авторского права процедуры, перечень этих процедур, а также размеры сборов.

Документ нацелен на усиление государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, стимулирование научно-технического, экономического и культурного роста страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"