Глава Туркменистана провел рабочее совещание

АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видеоселекторное совещание, посвященное текущим вопросам жизни государства.

В ходе мероприятия хякимы велаятов и столицы и ряд ответственных руководителей отчитались перед туркменским лидером о положении дел в регионах и вверенных им структурах, ходе строительства объектов социального и экономического назначения, реализации национальных программ, подготовки к празднованию Нового года, предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности, организации отопительного сезона и бесперебойной работы всех служб.

ИП "ТУРКМЕНинформ"