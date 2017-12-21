В Туркменистан прибыла делегация ОАЭ

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с рабочим визитом делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества шейхом Абдуллой бин Зайед Аль Нахайяном.

19 декабря делегация была принята руководителем внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашидом Мередовым, после чего состоялось второе заседание совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, банков и финасов, ТЭК, транспорта и связи, науки, образования и культуры, туризма, гидрометеорологии и сейсмологии, экологии и охраны окружающей среды.

В завершение заседания совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ был подписан Протокол. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби. Стороны договорились о проведении очередного третьего заседания совместного комитета по сотрудничеству в 2018 году в городе Абу-Даби.

ИП "ТУРКМЕНинформ"