Правительство Туркменистана обсудило ход подотовки к празднованию Нового года

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабяр Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности при участии глав администраций столицы и велаятов.

Заседание было организовано с целью обсуждения вопросов готовности к приближающемуся празднованию Нового года, в том числе, в сферах обеспечения безопасности, торговли и услуг, транспорта и связи, производства продуктов питания и т.д.

Также о положении дел во вверенных им структурах отчитались руководители МИД, национального парламента, ведомств банков и финансов, экономики, ТЭК, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, животноводства, культуры, туризма, науки, образования и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"