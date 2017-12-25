Правительство Туркменистана обсудило ход подотовки к празднованию Нового года

Правительство Туркменистана обсудило ход подотовки к празднованию Нового года23.12.2017 11:29
АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабяр Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности при участии глав администраций столицы и велаятов.
Заседание было организовано с целью обсуждения вопросов готовности к приближающемуся празднованию Нового года, в том числе, в сферах обеспечения безопасности, торговли и услуг, транспорта и связи, производства продуктов питания и т.д.
Также о положении дел во вверенных им структурах отчитались руководители МИД, национального парламента, ведомств банков и финансов, экономики, ТЭК, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, животноводства, культуры, туризма, науки, образования и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"