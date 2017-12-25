Глава Туркменистана, Индии, Афганистана и Пакистана провели телефонные разговоры

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22-23 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонные разговоры с Президентом Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом, Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном и Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

В ходе бесед стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, обсудили ряд вопросов региональной и мировой политики.

Также было проведено обсуждение перспектив развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной и других областях.

Кроме того, туркменский лидер пригласил коллег принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Туркменистане во второй половине февраля следующего года. В их числе – церемония закладки афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, которая состоится на туркмено-афганской границе, и закладка оптико-волоконной линии связи по этому же маршруту, закладка строительства линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также церемония ввода в строй железной дороги Серхетабат-Тургунди.

ИП "ТУРКМЕНинформ"