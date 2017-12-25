Туркменский лидер поздравил работников руководящего аппарата страны

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 декабря в бизнес-центре "Мизан" в Ашхабаде было проведено торжественное мероприятие по случаю приближающегося празднования Нового года, в котором приняли участие члены правительства и другие представители руководящего аппарата страны.

Участников встречи лично поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который в своей речи отметил основные достижения развития страны в уходящем году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"