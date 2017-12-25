На новогодние праздники в Туркменистане введены дополнительные транспортные маршруты

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания Кабинета Министров Туркменистана был рассмотрен вопрос об организации дополнительных транспортных маршрутов в дни празднования Нового года.

Так, в расписание движения поездов включены дополнительные железнодорожные маршруты по направлениям Ашхабад-Керки-Ашхабад, Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад, Ашхабад-Дашогуз-Ашхабад.



По службе "Туркменховаёллары" в честь праздников увеличится число рейсов на внутренних и международных авиалиниях. Также планируется открыть новый авиамаршрут Ашхабад-Ереван-Франкфурт-Ереван-Ашхабад.



Также в дни новогодних праздников будет увеличен объем движения общественного транспорта, как в Ашхабаде, так и по междугородним и пригородным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"