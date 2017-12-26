Главы Туркменистана и РФ обсудили приоритетные вопросы сотрудничества

АШХАБАД, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В ходе беседы лидеры двух государств провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили ряд актуальных региональных и международных проблем и поздравили народы двух стран с наступающим Новым годом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"