В Ашхабаде обсудили вопросы развития мировой транспортной сети

АШХАБАД, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря в Ашхабаде в Туркменском государственном институте транспорта и связи была проведена конференция, посвященная роли резолюции "Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития", принятой на Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2017 года.



В ходе конференции участники, среди которых были представители Меджлиса и дипломатического корпуса, различных министерств и ведомств, а также преподаватели и студенты Туркменского государственного института транспорта и связи, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Института Международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Международного университета гуманитарных наук и развития и ряда других высших учебных заведений, обсудили пути расширения сотрудничества Туркменистана с другими странами в целях развития транспортного сектора, планирования транспортной инфраструктуры и повышения мобильности, укрепления транспортных связей и содействия развитию торговли и инвестициям.



Кроме того была подчеркнута значимость устойчивых, низкоуглеродных и энергоэффективных видов транспорта для смягчения последствий изменения климата и адаптацию к нему и достижения целей в области устойчивого развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"