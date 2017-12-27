В Ашхабаде прошла научно-практическая конференция

АШХАБАД, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 декабря в Ашхабаде в конференц-зале Дворца адалат (юстиции) Туркменистана была проведена научно-практическая конференция "Развитие государственности, правовой системы и демократии в нейтральном Туркменистане", организованная в честь 10-летия со дня создания Института государства и права при Президенте страны.

На конференции были освещены основные достижения в развитии национальной правовой системы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"