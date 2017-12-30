В Каахкинском этрапе открыт новый медцентр

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря в поселке Душак Каахкинского этрапа Ахалского велаята Туркменистана была проведена церемония открытия нового медицинского центра на 375 мест.

Новый медцентр, оснащенный современным оборудованием, располагает детским, реанимационным, операционным, приемно-диагностическим отделениями, отделением лучевой диагностики, лабораториями, отделением на 55 мест по профилактике заболеваний. Есть также аптека, столовая и прачечная, административный корпус, гараж, трансформаторная, кабельная, помещение для дезинфекции.

Комплекс был возведен в рамках реализации Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"