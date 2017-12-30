Главы Туркменистана и Катара провели беседу по телефону

АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-катарского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия на международной арене.

ИП "ТУРКМЕНинформ"