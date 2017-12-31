По территории Туркменистана пройдет тестовый грузовой поезд из Китая в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря из города Чанша, административного центра провинции Хунань Китайской Народной Республики был запущен первый тестовый контейнерный поезд транзитом через Казахстан и Туркменистан до Тегерана (Иран). Запуск были инициирован туркменской стороной с целью испытания новых маршрутов.

Использование данной транспортной магитсрали позволит вдвое сократить время нахождения груза в пути в сравнении с морским транспортом - от 25-30 до 14 дней. Протяженность маршрута составляет 10297 километров.

29 и 30 декабря были запущены соответственно второй и третий контейнерный поезда из китайского города Иньчуан (Нинся-Хуэйский автономный район) и северо-западного китайского города Сиань провинции Шэньси.

ИП "ТУРКМЕНинформ"