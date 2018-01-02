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Глава государства поздравил туркменистанцев
01.01.2018 10:23

АШХАБАД, 1 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к туркменистанцам и соотечественникам по случаю наступления Нового года.

В обращении туркменского лидера говорилось:

"Завершается наполненный знаменательными событиями 2017 год - Год здоровья и воодушевленности. Прощаясь с 2017 годом, овеянным грандиозными успехами, мы с огромными надеждами встречаем Новый, 2018-й год.

По восточному календарю 2018 год – Год Собаки. За ее преданность, как верного стража туркменского очага и домашних животных, наш народ издревле говорит: "Счастье есть там, где нашла приют собака".

В качестве образа состоявшихся в сентябре уходящего года в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам был избран туркменский алабай Вепалы. По мнению наших предков, для Года Собаки характерны обилие дождей, щедрые урожаи, достаток.

Уходящий 2017 год стал в истории нашей страны одним из успешных, ознаменованных масштабными преобразованиями и славными достижениями годов.

За этот год была проделана колоссальная работа в интересах страны и народа. Возведено множество новостроек. В Лебапском велаяте построены железнодорожный и автомобильный мосты через Амударью Туркменабат–Фараб, Гарлыкский горнорудный комплекс по производству калийных удобрений. В Национальной туристической зоне "Аваза" возведен спорткомплекс, в Рухабатском этрапе столицы сданы в эксплуатацию дома очередного этапа строительства жилого комплекса Тязе заман, в Ашхабаде – группа коттеджей, комплекс зданий нового Института коммунального хозяйства, Центр эндокринологии и хирургии Генеральной дирекции международных медицинских центров.

Во всех регионах страны построены современные школы и детские сады, жилые дома, дороги, множество других объектов. Заложены фундаменты ряда новых заводов и фабрик, объектов социально-культурного назначения, призванных повысить уровень жизни народа.

Работа в этом направлении продолжится, так как забота о человеке является приоритетом нашей государственной политики и поэтому девиз "Государство – для человека!" и впредь будет главенствующим.

Два года назад вдоль былого маршрута Великого Шелкового пути мы дали старт прокладке газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Для всех стран-участниц этот проект даст возможность решать не только экономические, но и актуальные социальные задачи.

Наряду со всеми отраслями экономики, масштабные реформы были продолжены в нынешнем году и в аграрном секторе. В итоге, большие успехи достигнуты в создании продовольственного изобилия и обеспечении продовольственной безопасности.

Особо хочу отметить большой вклад частного сектора в развитие страны. Демонстрируя во всех отраслях свой потенциал, наши предприниматели трудятся с энтузиазмом и добиваются впечатляющих успехов.

В уходящем году на качественно новый уровень вышли сферы здравоохранения, спорта, науки и образования.

Планомерной модернизации образовательной системы мы придаем особое значение. Строим новые современные общеобразовательные и средние специальные школы, высшие учебные заведения, детские дошкольные учреждения, оздоровительно-развлекательные центры. Систематически укрепляем их материально-техническую базу. Мы и впредь будем создавать самые благоприятные условия для того, чтобы молодежь, которой принадлежит наше будущее, могла учиться, трудиться, еще выше поднимая авторитет и славу Отчизны.

Сегодня устойчивый рост и благополучие государства основывается на развитой науке. Поэтому мы всегда будем делать акцент на ускоренном развитии научной сферы, внедрении высоких технологий, повышении эффективности инновационных программ.

В 2017 году была также проведена масштабная работа по развитию физкультуры и спорта. В возведенном в нашей столице Олимпийском городке успешно проведено грандиозное спортивное мероприятие – V Азиатские игры, ставшие ярким примером проявляемого в нашем независимом государстве огромного внимания к развитию массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта.

В начале года мы утвердили "Концепцию внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы", которая предусматривает укрепление роли нашего суверенного государства в мире, расширение взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.

Наше независимое государство и впредь будет идти вперед, следуя курсом позитивного нейтралитета и миролюбия. Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции об объявлении 12 декабря Международным днем нейтралитета полностью подтвердило всеобщее признание конструктивности нашей политики.

Стратегическим курсом международной деятельности нашего нейтрального государства было и остается широкое и многостороннее сотрудничество с Организацией Объединенных Наций. В настоящее время наша независимая страна является членом восьми комиссий, комитетов и советов Сообщества Наций. Пять раз Туркменистан избирался вице-председателем Генеральной Ассамблеи ООН. В уходящем году Туркменистан председательствовал на Конференции Энергетической Хартии. Все это является ярким свидетельством неуклонного роста международного авторитета и эффективности внешней политики нашего нейтрального государства.

Будучи привержены исконным традициям наших предков, все важные вопросы мы обсуждаем с почтенными старейшинами, народом. И на прошедшем в этом году в Ахалском велаяте заседании Совета старейшин мы наметили основные векторы развития нашего государства на предстоящие семь лет, утвердив Программу социально-экономического развития страны на 2018-2024 годы.

Недавно "Искусство пения и танца куштдепди" было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что стало еще одним фактом мировой значимости ценностей туркменской культуры и искусства.

2018 год, встречу которого мы сегодня широко и торжественно празднуем, будет годом созидательного труда и больших свершений.

Для 2018 года мы избрали девиз "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути". Строя новые автомобильные и железнодорожные магистрали, морские порты и мосты, наша Отчизна в третьем тысячелетии заново возрождает Великий Шелковый путь.

Наша страна вносит большой вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на международной арене.

В новом году мы проведем первое заседание Халк Маслахаты. На нем состоится важный разговор, в ходе которого мы наметим конкретные пути для дальнейшего развития нашей страны, обеспечения мирной, счастливой и благополучной жизни нашего мужественного народа и условий для его созидательного труда.

В целях дальнейшего повышения уровня жизни народа, его социальной защищенности, мы, начиная с 1 января, на 10 процентов повышаем размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий, а также стипендий студентам и слушателям. Данную политику мы систематически будем продолжать и впредь.

Через считанные мгновенья мы вступим в Новый, 2018-й год. Пусть он будет для нашего суверенного Отечества и народа годом счастья, процветания и больших успехов!

Желаю всем в новом году крепкого здоровья, а каждой семье - согласия и изобилия!

С Новым, 2018 годом, дорогие соотечественники!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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