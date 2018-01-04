Глава Туркменистана провел кадровые перестановки

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел новые кадровые назначения.

В частности, управляющим делами Аппарата Президента и Кабинета Министров Туркменистана был назначен Хаджымырат Хаджымырадов, ранее работавший начальником отдела управления Дворцовым комплексом главы государства и капитального строительства Управления делами Аппарата Президента Туркменистана.

Новым заместителем председателя Государственного комитета по спорту был назначен Гулмырат Агамырадов, а пост заместителя председателя Государственного коммерческого банка "Халкбанк" занял Сахымырат Аганиязов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"