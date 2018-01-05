Туркменский лидер произвел новые назначения

АШХАБАД, 4 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел новые кадровые перестановки в составе руководящего аппарата страны.

Так, заместителем министра труда и социальной защиты населения, заместителем председателя правления Пенсионного фонда – управляющим Пенсионным фондом Туркменистана был назначен Довлетгелди Аманмухаммедов.

Новым заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана – начальником Государственной санитарно-эпидемиологической службы стал Арслангылыч Гылыджов, а заместителем председателя Государственного концерна "Туркменгаз" стал Батыр Аманов.

Кроме того, глава государства объявил строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков заместителю Председателя Кабинета Министров Аннагелди Гараджаеву.

ИП "ТУРКМЕНинформ"