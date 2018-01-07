Национальный парламент провел первое заседание в новом году

АШХАБАД, 6 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 января в Ашхабаде было проведено 26-е заседание Меджлиса Туркменистана пятого созыва.

В ходе встречи депутаты рассмотрели и приняли следующие законопроекты и нормативно-правовые документы:

проект Закона Туркменистана "О транспортной безопасности",

проект Закона Туркменистана "О телевидении и радиовещании",

проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана".

Кроме того, были рассмотрены и приняты постановления Меджлиса "О вопросах административно-территориального деления Ахалского велаята" и "О вопросах административно-территориального деления города Ашхабада", в соответствии с которыми с учетом пожеланий жителей Ахалского велаята и города Ашхабада некоторым городам и этрапам заново присвоены их исторические названия, в Ахалском велаяте создан Бабадайханский этрап.

Также были рассмотрены вопросы административно-территориального деления Ахалского велаята и города Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"