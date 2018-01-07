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Туркменский лидер получил поздравления от зарубежных коллег
07.01.2018 10:48

АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступают поздравительные послания от глав зарубежных государств и правительств, а также сотрудничающих со страной компаний.

Так, свои поздравления прислали Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Федеральный Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Республики Словения Борут Пахор, Президент Словацкой Республики Андрей Киска, Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани с супругой, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Федеральный канцлер Республики Германия Ангела Меркель, Президент Ирландии Майкл Хиггинс, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль-Нахайян, Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси, Король Иордании Абдулла II и члены семьи, Король Норвегии Харальд V, Королева Дании Маргрете II, Король Тонга Тупоу VI, Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, Генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди, председатель Европейского Совета Дональд Туск, Генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества Халил Ибрагим Акча, Эмир Государства Кувейт Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Король Марокко Мохаммед VI, Великий Герцог Люксембурга Анри, Президент США Дональд Трамп и члены его семьи, глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Доктор Абдулла Абдулла, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мухаммед Бин Рашид Аль Мактум, Наследный принц Абу-Даби, заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бин Заед Аль-Нахайян, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
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