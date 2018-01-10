advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
10.01.2018 / 05:12 msk / 07:12 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства заслушал отчеты хякимов
09.01.2018 11:13

АШХАБАД, 9 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с главами администраций регионов и столицы и рядом ответственных руководителей.

В ходе мероприятия хякимы отчитались перед главой государства о ходе реализации национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, положении дел в сельском хозяйстве, были рассмотрены вопросы административно-территориального устройства Ашхабада.

Кроме того, турменский лидер произвел ряд кадровых назначений.

Так, хякимом вновь образованного Бюзмейинского этрапа города Ашхабада был назначен А.Реджепалыев, заместителем хякима этого этрапа по строительству стал А.Геленов, по коммунальному хозяйству - О.Мередов, по образованию, культуре, здравоохранению и спорту - М.Гелдиева.

Хякимом Багтыярлыкского этрапа города Ашхабада был назначен А.Гышыков, его заместителем по строительству и коммунальному хозяйству стал Б.Байрамдурдыев.

Хякимом Копетдагского этрапа города Ашхабада глава государства назначил Р.Хыдырова, новым хякимом Беркарарлыкского этрапа стал Б.Бяшеков. Заместителем хякима Беркарарлыкского этрапа столицы по образованию, культуре, здравоохранению и спорту стала М.Ёллыева.

По Ахалскому велаяту были назначены хяким Бабадайханского этрапа Д.Бабаев, заместитель хякима данного этрапа по сельскому хозяйству – Г.Чопанов, заместитель по строительству – Г.Меретдурдыев, заместитель по образованию, культуре, здравоохранению и спорту – А.Атаназарова.

Затем туркменский лидер подписал документы о назначении Н.Назармырадова заместителем хякима Ахалского велаята по сельскому хозяйству, А.Язмырадова – хякимом Бахерденского этрапа, Д.Ходжаева – заместителем хякима Бахерденского этрапа по строительству, Б.Атахановой – заместителем хякима этого же этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту.

Хякимом Серахсского этрапа ствл Х.Ходжагелдиев, освобожденный от должности заместителя хякима Тедженского этрапа; заместителем хякима Тедженского этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту – Г.Гандымова, а хякимом Каахкинского этрапа – К.Куртов.

От должности хякима Серахсского этрапа в связи с переходом на другую работу был освобожден М.Байрамдурдыев, а также заместитель хякима Каахкинского этрапа А.Гурбанов был освобожден от временного исполнения обязанностей хякима данного этрапа.

По Балканскому велаяту Президент освободил Г.Атаеву от должности заместителя хякима велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту в связи с переходом на другую работу, назначив на эту должность Б.Мямиеву. Заместителем хякима города Туркменбаши стал Я.Ходжаназаров, а заместителем хякима этрапа Эсенгулы – М.Аразалыев.

По Дашогузскому велаяту от должности хякима Куняургенчского этрапа был отстранен Б.Тораев. На эту должность назначен М.Гурбанов с освобождением его от обязанностей заместителя хякима Дашогузского велаята. Заместителем хякима Дашогузского велаята назначен С.Мередов с освобождением его от должности хякима этрапа Героглы.

Хякимом города Дашогуз назначен Н.Чопанов, который освобожден от должности заместителя хякима Куняургенчского этрапа. Хякимом этрапа Героглы назначен Б.Мамедов, его заместителем по строительству – М.Атакеев, заместителем хякима Болдумсазского этрапа по строительству назначен Г.Байрамдурдыев.

По Лебпскому велаяту бло произведено назначение Е.Ачылова заместителем хякима этрапа Довлетли по строительству.

По Марыйскому велаяту глава государства подписал документы об освобождении М.Данатаровой от должности заместителя хякима Марыйского этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту как не справившейся с возложенными на нее обязанностями, а также о назначении на эту должность Б.Дурдыковой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава Туркменистана завершил визит в Таджикистан
В Авазе прошел туристический форум
В Туркменистане уточнят состав населения
Национальная валюта Туркменистана отмечает 24-летие
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


"Rai Tre" назвала Туркменистан лучшем направлением для туризма в 2018 году
Обзор прессы с 1 по 7 января
08.01.2018
Энергетики Дашогузского велаята перевыполняют плановые показатели
Обзор прессы с 30 октября по 5 ноября
01.11.2017
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета старейшин (Ахалский велаят, 9 октября 2017 года)
Обзор прессы с 9 по 15 октября
10.10.2017
Президент Гурбангулы Бердымухаммедов обобщил итоги развития страны за 9 месяцев года
Обзор прессы с 2 по 8 октября
06.10.2017
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2018 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿