Глава государства заслушал отчеты хякимов

АШХАБАД, 9 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с главами администраций регионов и столицы и рядом ответственных руководителей.

В ходе мероприятия хякимы отчитались перед главой государства о ходе реализации национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, положении дел в сельском хозяйстве, были рассмотрены вопросы административно-территориального устройства Ашхабада.

Кроме того, турменский лидер произвел ряд кадровых назначений.

Так, хякимом вновь образованного Бюзмейинского этрапа города Ашхабада был назначен А.Реджепалыев, заместителем хякима этого этрапа по строительству стал А.Геленов, по коммунальному хозяйству - О.Мередов, по образованию, культуре, здравоохранению и спорту - М.Гелдиева.

Хякимом Багтыярлыкского этрапа города Ашхабада был назначен А.Гышыков, его заместителем по строительству и коммунальному хозяйству стал Б.Байрамдурдыев.

Хякимом Копетдагского этрапа города Ашхабада глава государства назначил Р.Хыдырова, новым хякимом Беркарарлыкского этрапа стал Б.Бяшеков. Заместителем хякима Беркарарлыкского этрапа столицы по образованию, культуре, здравоохранению и спорту стала М.Ёллыева.

По Ахалскому велаяту были назначены хяким Бабадайханского этрапа Д.Бабаев, заместитель хякима данного этрапа по сельскому хозяйству – Г.Чопанов, заместитель по строительству – Г.Меретдурдыев, заместитель по образованию, культуре, здравоохранению и спорту – А.Атаназарова.



Затем туркменский лидер подписал документы о назначении Н.Назармырадова заместителем хякима Ахалского велаята по сельскому хозяйству, А.Язмырадова – хякимом Бахерденского этрапа, Д.Ходжаева – заместителем хякима Бахерденского этрапа по строительству, Б.Атахановой – заместителем хякима этого же этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту.



Хякимом Серахсского этрапа ствл Х.Ходжагелдиев, освобожденный от должности заместителя хякима Тедженского этрапа; заместителем хякима Тедженского этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту – Г.Гандымова, а хякимом Каахкинского этрапа – К.Куртов.



От должности хякима Серахсского этрапа в связи с переходом на другую работу был освобожден М.Байрамдурдыев, а также заместитель хякима Каахкинского этрапа А.Гурбанов был освобожден от временного исполнения обязанностей хякима данного этрапа.

По Балканскому велаяту Президент освободил Г.Атаеву от должности заместителя хякима велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту в связи с переходом на другую работу, назначив на эту должность Б.Мямиеву. Заместителем хякима города Туркменбаши стал Я.Ходжаназаров, а заместителем хякима этрапа Эсенгулы – М.Аразалыев.

По Дашогузскому велаяту от должности хякима Куняургенчского этрапа был отстранен Б.Тораев. На эту должность назначен М.Гурбанов с освобождением его от обязанностей заместителя хякима Дашогузского велаята. Заместителем хякима Дашогузского велаята назначен С.Мередов с освобождением его от должности хякима этрапа Героглы.



Хякимом города Дашогуз назначен Н.Чопанов, который освобожден от должности заместителя хякима Куняургенчского этрапа. Хякимом этрапа Героглы назначен Б.Мамедов, его заместителем по строительству – М.Атакеев, заместителем хякима Болдумсазского этрапа по строительству назначен Г.Байрамдурдыев.

По Лебпскому велаяту бло произведено назначение Е.Ачылова заместителем хякима этрапа Довлетли по строительству.

По Марыйскому велаяту глава государства подписал документы об освобождении М.Данатаровой от должности заместителя хякима Марыйского этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту как не справившейся с возложенными на нее обязанностями, а также о назначении на эту должность Б.Дурдыковой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"