Силовики отчитались перед главой государства

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Государственного совета безопасности.

Заседание было организовано с целью рассмотрения итогов деятельности военных и правоохранительных органов страны в истекшем году по укреплению обороноспособности Туркменистана, обеспечению безопасности и охране правопорядка, укреплению материально-технической базы национальной армии и подготовке профессиональных военных кадров, обеспечению верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства.

В ходе встречи туркменский лидер объявил министру внутренних дел Исгендеру Муликову строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, упущения в кадровых вопросах, сделав последнее предупреждение исправить в кратчайшие сроки допущенные недостатки.

Также Президент подписал документы о назначении и освобождении от должности прокуроров:

младший советник юстиции Мяликгулыев Сердар Гурбангулыевич, занимавший должность заместителя прокурора Дашогузского велаята, назначен прокурором города Ашхабада;

советник юстиции Ягмыров Байрамбай прокурором Лебапского велаята;

младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович освобожден от должности прокурора города Ашхабада в связи с переходом на другую работу;

советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович освобожден от должности прокурора Лебапского велаята в связи с переходом на другую работу,

младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;

советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;

младший советник юстиции Алимов Максат Гурбанмырадович назначен заместителем прокурора Балканского велаята;

юрист 2 класса Аманмырадов Какаджан Каналович назначен прокурором города Туркменбаши Балканского велаята;

юрист 1 класса Янгыбердиев Джемшит Оразбаевич назначен прокурором города Гумдаг Балканского велаята;

юрист 1 класса Чорлиев Полат Халымбердиевич назначен прокурором Дяневского этрапа Лебапского велаята;

юрист 1 класса Тайлыев Неджеп Мамметаманович назначен прокурором города Байрамали Марыйского велаята;

юрист 1 класса Мередов Ресул Оразович освобожден от должности прокурора города Туркменбаши Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;

юрист 1 класса Аннасахатов Аширгелди Байрамсахатович освобожден от должности прокурора города Гумдаг Балканского велаята;

заместитель прокурора Марыйского велаята, младший советник юстиции Меляев Гурбандурды Суханбердиевич освобожден от временного исполнения обязанностей прокурора города Байрамали Марыйского велаята.

Кроме того, министру юстиции Бегмурату Мухамедову был присвоен квалификационный класс советника юстиции.

В тот же день глава государства ознакомился с положением дел на одной из пограничных застав страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"