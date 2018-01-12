Туркменский лидер продолжил кадровые перестановки

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов продолжил производить изменения в кадровом составе руководящего аппарата страны.

Так, заместителем министра финансов и экономики Туркменистана назначен Мердан Байрамдурдыев, заместителем генерального директора Государственного объединения "Туркмен атлары" стал Нургелди Италмазов.

Также заместителем председателя Государственного банка развития Туркменистана был назначен Довлетмухаммет Бабаев, а пост заместителя главного редактора газеты "Esger" занял Максат Нурыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"