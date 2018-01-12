Туркменский лидер провел встречу с главой МИД Малайзии

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад министром иностранных дел Малайзии Дато Сри Анифахом Аманом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-малайзийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и международного взаимодействия.

Глава МИД Малайзии прибыл в Туркменистан во главе представительной делегации своей страны с целью участия в состоявшихся в этот день в Ашхабаде межгосударственных политических консультациях по линии МИД по вопросам развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, а также в сферах энергетики, транспорта, образования и туризма. Кроме того, Дато Сри Анифах Аман выступил с лекцией перед студентами в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"