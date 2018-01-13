Глава Туркменистана провел заседание Кабинета Министров

АШХАБАД, 13 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров страны.

В ходе первого в наступившем году заседания правительства вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед туркменским лидером о текущем положении дел в сферах ТЭК, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, культуры, международного сотрудничества, ходе строительства объектов социального и экономического назначения, инфраструктуры, развитии Национальной туристической зоны "Аваза", деятельности национального парламента, ведомства внешней политики, Главной государственной службы "Туркменстандартлары", а также о подготовке к участию Туркменистана во Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае.

Также был рассмотрен вопрос организации международного авторалли "Амуль-Хазар 2018", велопробега и легкоатлетического кросса по этому маршруту.

ИП "ТУРКМЕНинформ"