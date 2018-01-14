Глава государства произвел новые назначения

Глава государства произвел новые назначения14.01.2018 12:11
АШХАБАД, 14 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд постановлений об изменениях в кадровом составе руководящего аппарата страны.
В частности, заместителем министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по водному хозяйству и строительным работам был назначен Магтымгулы Байрамдурдыев, а Агентство по защите от экономических рисков при Министерстве финансов и экономики Туркменистана возглавит Сердар Джелилов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"