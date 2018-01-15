Новый посол Южной Кореи прибыл в Ашхабад

Новый посол Южной Кореи прибыл в Ашхабад15.01.2018 12:28
АШХАБАД, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан для вступления в должность прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Джин Ки Хун.
13 января он посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где вручил копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и ключевых вопросов дальнейшего развития туркмено-корейского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, спорта и туризма.
ИП "ТУРКМЕНинформ"