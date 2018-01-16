Рассмотрены актуальные вопросы жизни велаятов

АШХАБАД, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видеоселекторной связи с хякимами велаятов и столицы.

Совещание было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в велаятах, хода сезонных сельхозработ, строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых национальных программ на местах.

Также в ходе совещаний глава государства произвел ряд кадровых перестановок.

Так, Т.Атаев был назначен заместителем хякима Беркарарлыкского этрапа Ашхабада по строительству, Э.Маммедова была освобождена от должности заместителя хякима Копетдагского этрапа по образованию, культуре, здравоохранению и спорту, на эту должность назначена Г.Мырадова.

По Ахалскому велаяту А.Нургелдиев был назначен на должность заместителя хякима Бахерденского этрапа по сельскому хозяйству.

По Балканскому велаяту М.Назаров стал заместителем хякима города Балканабат по строительству.

По Марыйскому велаяту Б.Атаев заступит на пост заместителя хякима города Мары, Г.Халлыев - заместителя хякима Иолотанского этрапа, а также А.Солтанов - заместителя хякима Мургабского этрапа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"