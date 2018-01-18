Туркменская делегация посетила Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация правительственных кругов Туркменистана во главе с руководителем МИД страны Рашидом Мередовым 14-16 января посетила Исламскую Республику Пакистан.

В рамках визита делегация приняла участие в состоявшихся в Исламабаде двусторонних политических консультациях на уровне министров иностранных дел, а также провела встречи с Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнун Хуссейном, премьер-министром Шахидом Хакканом Аббаси, заместителем председателя комиссии по планированию Пакистана Сартаджем Азизом, государственным министром нефти Джам Камал Ханом и другими представителями государственных и частных структур Пакистана.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы развития межгосударственного взаимодействия в сферах международного сотрудничества, укрепления безопасности, электроэнергетики, транспорта и связи, строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, а также было подписано соглашение между правительством Туркменистана и правительством Исламской Республики Пакистан об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"