Глава МИД Туркменистана совершил визит в Индию

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов по окончании визита в Пакистан совершил рабочую поездку в Индию.

В рамках пребывания в Нью-Дели глава внешнеполитического ведомства встретился со своим коллегой Сушмой Сварадж, с которой обсудил актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и строительства очередного этапа газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"